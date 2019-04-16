16 Апреля 2019
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Угонщик из Нягани оставил на месте преступления свою жену

Полиция Нягани задержала угонщика автомобиля, который оставил на месте преступления свою жену.

В полицию с сообщением об угоне авто обратился 28-летний житель города. Как рассказали Накануне.RU в городском отделении МВД, владелец оставил автомобиль на парковке у магазина на сигнализации с замком зажигания. Когда он вышел из магазина, то увидел, что его автомобиль угоняет молодая пара.

Выяснилось, что муж и жена устали идти пешком и решили воспользоваться припаркованным авто. Одна из дверей автомобиля оказалась открытой. Злоумышленник сел за руль и тронулся с места, но владелец автомобиля успел догнать машину и вцепился в багажник.

"Протащив 200 метров заявителя, злоумышленник остановился. Выпрыгнув из транспортного средства, 21-летний подозреваемый скрылся в неизвестном направлении. Его 22-летняя супруга также попыталась скрыться, но упала в сугроб и была задержана владельцем транспортного средства", - сообщили в полиции.

Угонщика задержали, полиция завела уголовно дело. Неудачливому правонарушителю грозит до пяти лет тюрьмы.

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Угонщик из Нягани оставил на месте преступления свою жену

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Теги: угон, Нягань, место преступления,



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