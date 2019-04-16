В Лангепасе мастер УК оштрафована за сошедшую с крыши "лавину", "накрывшую" местного жителя

В Лангепасе мастер управляющей компании наказана за падение на местного жителя снега, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Напомним, в апреле на 37-летнего югорчанина с козырька помещения, расположенного на первом этаже жилого дома 42б по Мира, упал снег. Он получил тяжёлую травму – перелом бедренной кости. Следствие полагало, что сход снега произошёл из-за ненадлежащего исполнения мастером участка по эксплуатации и ремонту жилого фонда управляющей компании своих обязанностей – она должна была контролировать состояние крыши и организовать её очистку от снега.

Мастер полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном. В итоге она наказана судебным штрафом.