16 Апреля 2019
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ТМК и "Росатом" заключили соглашение о сотрудничестве

Накануне в рамках XI Международного форума "АТОМЭКСПО-2019" гендиректор Трубной Металлургической Компании (ТМК) Александр Ширяев и первый заместитель гендиректора госкорпорации по атомной энергии "Росатом" - директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ТМК, стороны договорились о взаимодействии в сфере производства и применения высокотехнологичной трубной продукции, включая совместную разработку новых типов труб из стали. В документе также обозначены стратегические направления для совместной работы в области импортозамещения и кооперации при реализации перспективных проектов на российском и международном рынках.

"Уверен, что поступательное развитие наших отношений приведет к созданию уникальной продукции и разработке прорывных решений, востребованных в России и за рубежом", - сказал Александр Ширяев.

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ТМК и "Росатом" заключили соглашение о сотрудничестве

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Теги: Трубная Металлургическая Компания, Росатом, соглашение, сотрудничество



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