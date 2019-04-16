Новый глава СвЖД на встрече с главой Прикамья обсудил перспективу продления пригородного маршрута "Ласточки" до Кишерти

16 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как проходила КТО в Тюмени

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Пермский край

Новый глава СвЖД на встрече с главой Прикамья обсудил перспективу продления пригородного маршрута "Ласточки" до Кишерти

Новый начальник СвЖД Иван Колесников впервые встретился с губернатором Прикамья Максимом Решетниковым. Среди прочего они обсудили перспективу продления "Ласточки", которая сейчас связывает Пермь и Кунгур, до Кишерти, сообщили Накануне.RU в пресс-службе перевозчика.

Колесников заявил, что инвестиции "РЖД" в развитие железнодорожной инфраструктуры Пермского края в 2019 г. в сравнении с 2018 г. выросли почти вдвое до 7,3 млрд руб. Средства направят, прежде всего, на реализацию проектов, которые имеют стратегическое значение для вывоза растущего грузопотока на территории региона.

В связи с предполагаемым ростом перевозок в Березниковско-Соликамском узле (БСУ) компания разработала комплексную программу развития инфраструктуры на направлении Пермь – Соликамск. Ее реализация позволит увеличить пропускную способность участка и повысить скорость доставки грузов предприятий узла (химические и минеральные удобрения).

С указанными выше проектами тесно связано развитие Пермского железнодорожного узла со строительством моста через Каму (включен в Долгосрочную программу развития "РЖД" до 2025 г.). Ранее проектной организацией было предложено несколько вариантов прохождения трассы с учетом рельефа местности и гидрологической обстановки.

Колесников добавил, что дополнительно прорабатывается еще один вариант строительства обхода. После завершения всех изысканий на основании технико-экономического сравнения вариантов совместно с причастными федеральными и региональными органами власти будет определена оптимальная трассировка обхода для дальнейшего проектирования и строительства.

Встреча Максим Решетников Иван Колесников(2019)|Фото: СвЖД

Также губернатор и глава СвЖД обсудили также развитие в регионе пригородных железнодорожных перевозок. Компания, правительство края и перевозчик "Пермская пригородная компания" обсуждают расширение сети маршрутов скоростных электропоездов. В частности, речь идёт о продлении существующего маршрута "Ласточки" Пермь – Кунгур – Пермь до станции Кишерть. С участием руководства Свердловской области обсуждаются перспективы организации межрегионального сообщения Пермь – Екатеринбург – Пермь с использованием этого современного подвижного состава.

Также во время встречи речь шла о создании интермодальных транспортно-пересадочных узлов на базе вокзалов Пермь-2 и Мотовилиха, регламенте работ по закрытию участка Пермь-II – Пермь-I для железнодорожного транспорта (с сохранением движения пригородных поездов на горнозаводском направлении), перспективы строительства детской железной дороги.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Новый глава СвЖД на встрече с главой Прикамья обсудил перспективу продления пригородного маршрута "Ласточки" до Кишерти

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Максим Решетников, Иван Колесников, СвЖД, Ласточка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 177

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети