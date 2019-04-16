Новый глава СвЖД на встрече с главой Прикамья обсудил перспективу продления пригородного маршрута "Ласточки" до Кишерти

Новый начальник СвЖД Иван Колесников впервые встретился с губернатором Прикамья Максимом Решетниковым. Среди прочего они обсудили перспективу продления "Ласточки", которая сейчас связывает Пермь и Кунгур, до Кишерти, сообщили Накануне.RU в пресс-службе перевозчика.

Колесников заявил, что инвестиции "РЖД" в развитие железнодорожной инфраструктуры Пермского края в 2019 г. в сравнении с 2018 г. выросли почти вдвое до 7,3 млрд руб. Средства направят, прежде всего, на реализацию проектов, которые имеют стратегическое значение для вывоза растущего грузопотока на территории региона.

В связи с предполагаемым ростом перевозок в Березниковско-Соликамском узле (БСУ) компания разработала комплексную программу развития инфраструктуры на направлении Пермь – Соликамск. Ее реализация позволит увеличить пропускную способность участка и повысить скорость доставки грузов предприятий узла (химические и минеральные удобрения).

С указанными выше проектами тесно связано развитие Пермского железнодорожного узла со строительством моста через Каму (включен в Долгосрочную программу развития "РЖД" до 2025 г.). Ранее проектной организацией было предложено несколько вариантов прохождения трассы с учетом рельефа местности и гидрологической обстановки.

Колесников добавил, что дополнительно прорабатывается еще один вариант строительства обхода. После завершения всех изысканий на основании технико-экономического сравнения вариантов совместно с причастными федеральными и региональными органами власти будет определена оптимальная трассировка обхода для дальнейшего проектирования и строительства.

Также губернатор и глава СвЖД обсудили также развитие в регионе пригородных железнодорожных перевозок. Компания, правительство края и перевозчик "Пермская пригородная компания" обсуждают расширение сети маршрутов скоростных электропоездов. В частности, речь идёт о продлении существующего маршрута "Ласточки" Пермь – Кунгур – Пермь до станции Кишерть. С участием руководства Свердловской области обсуждаются перспективы организации межрегионального сообщения Пермь – Екатеринбург – Пермь с использованием этого современного подвижного состава.

Также во время встречи речь шла о создании интермодальных транспортно-пересадочных узлов на базе вокзалов Пермь-2 и Мотовилиха, регламенте работ по закрытию участка Пермь-II – Пермь-I для железнодорожного транспорта (с сохранением движения пригородных поездов на горнозаводском направлении), перспективы строительства детской железной дороги.