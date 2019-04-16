16 Апреля 2019
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Наука и техника В России

Путин раскритиковал авторов космических проектов, уличив их в необоснованном завышении цен

Ценовые и временные параметры проектов в ракетно-космической отрасли зачастую не имеют должного обоснования, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза РФ.

В итоге это ведет к срыву сроков и росту бюджетных расходов, добавил глава государства. "Сколько раз это было за последние годы!" - приводит слова президент пресс-служба Кремля.

В частности, Путин призвал правительство обратить внимание на стоимость работ на космодроме "Восточный".

"Уже докладывали несколько раз, что ни одна компания не берется за завершение работ в связи с этими расценками. Ну, надо как-то реалистично к этому подходить, обоснованно, не завышать ничего", - заявил президент.

Путин подчеркнул, что российская ракетно-космическая отрасль нуждается в глубокой модернизации. Он призвал деятелей российской космической индустрии "не топтаться на месте".

Ранее Госдума расширила "коммерческие" полномочия "Роскосмоса". Перед этим Генпрокуратура выявила масштабные хищения на подведомственных предприятиях "Ростеха" и "Роскосмоса".

В докладе генпрокурора о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 г., переданном в Совет Федерации, содержится упоминание о расхищении 1,6 млрд руб., предназначавшихся для модернизации производственной базы и создания новейших перспективных разработок вооружения.

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Путин раскритиковал авторов космических проектов, уличив их в необоснованном завышении цен

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Теги: владимир путин, космическая отрасль



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