16 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Зеленский набирает во втором туре 72%, - опрос

Во втором туре президентских выборов на Украине за шоумена Владимира Зеленского готовы проголосовать 72% опрошенных из числа тех, кто собирается голосовать. Таковы данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
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Действующего президента страны Петра Порошенко поддерживают только 25%. Таким образом, отрыв Зеленского от Порошенко еще больше увеличился. Неделю назад он был 61% против 24%. То есть почти все сомневающиеся из числа тех, кто будет голосовать, отдали предпочтение Зеленскому: из 15% неопределившихся 11% отошли Зеленскому и лишь 1% - Порошенко.

Точно будут голосовать 54% опрошенных, 19% - скорее будут. Наиболее настроены участвовать в выборах на востоке страны (без Донбасса) - 79%. Там же Зеленский получает наибольшую поддержку - 87%. При этом он обогнал Порошенко и на западе страны - 52% против 46%.

Напомним, второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля.

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Зеленский набирает во втором туре 72%, - опрос

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Петр Порошенко, Владимир Зеленский



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