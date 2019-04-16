Ямальский оленевод подал заявку на митинг в тундре: цель – отделение оленей, ездовых быков и обсуждение коррупции

Оленевод-оппозиционер, редактор паблика "Голос тундры" Ейко Сэротэтто в ответ на административное преследование со стороны властей за "несанкционированный митинг" в тундре решил на этот раз соблюсти формальности законодательства и обратился с заявкой на проведение публичного мероприятия на имя губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, а также главы района.

Как стало известно Накануне.RU, в качестве цели мероприятия активист указал "отделение оленей и ездовых быков". В заявке добавлена следующая фраза: "возможно, между беседой будем обсуждать факты коррупции высших должностных лиц ЯНАО". Кого именно имел в виду заявитель, не поясняется.

В качестве предполагаемого количества участников указано 15 человек, 800 голов оленей, а также 8 оленегонных собак.

"Во время митинга будет использоваться арканы, возможно, снегоходы", - говорится в документе.

Собрание планируется провести 18 и 19 апреля в 10-15 км от поселка Панаевск в снегах тундры.

Отметим, что сам Сэротэтто таким образом хочет увидеть, как будут реагировать власти на его конституционное право, так как ранее полиция запретила собираться ему с оленеводами на собрания в тундре, составив административный протокол.