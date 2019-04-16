Родители из Винзилей заступились за учителя, оштрафованную за избиение ученика

Родители поселка Винзили написали открытое письмо в защиту учительницы начальных классов Винзилинской общеобразовательной школы имени Г.С. Ковальчука Надежды Мартыновой, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы, жители поселка Винзили возмущены несправедливым, по нашему мнению, решением суда по осуждению учителя начальных классов Надежды Мартыновой. Не разобравшись с конфликтной ситуации, судья вынес приговор интеллигентному, доброму, справедливому, высокообразованному человеку за поступок, который педагог не совершал. Все обвинение строилось на показаниях ребенка, который говорил со слов родителей заученными фразами. Как могли люди, прожившие в поселке непродолжительное время, осквернить честь учителя, и, самое страшное, втянуть в конфликтную ситуацию детей с их несформированной психикой", - говорится в тексте обращения.

Скандал в школе разгорелся после того, как несколько родителей обвинили учителя в рукоприкладстве. 9 апреля тюменский районный суд признал Надежду Мартыновой виновной по дулу об административном правоонарушении по пункту 6.1.1. статьи "Побои" и назначил наказание в виде штрафа на сумму 5 тыс. руб. Сама учитель обвинения в свой адрес отрицала. На сегодняшний день известно, что педагог подала заявление на увольнение.

"Большая часть жителей высоко оценивает труд Надежды Мартыновой. При наборе к этому педагогу в первый класс выстраиваются очереди. Дети, переходя в старшие классы, показывают стабильно высокие знания, что является залогом успешной учебы в дальнейшем. Сейчас школа теряет квалифицированного, трудолюбивого, любящего свое дело педагога: с таким грузом Надежда Мартынова не готова продолжить свою работу, она подала заявление об уходе. Мы, неравнодушные жители поселка, просим: верните педагогу его честное имя", - говорится в письме родителей.

В департамент образования Тюменского района направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.