16 Апреля 2019
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Общество Свердловская область

Ветераны свердловской полиции приняли участие в семинаре по борьбе с подростковой преступностью

Более 100  ветеранов МВД свердловского гарнизона полиции, руководителей детских социально-реабилитационных учреждений, представителей территориальных комиссий по делам несовершеннолетних приняли участие в семинаре, который прошел в региональном министерстве социальной политики.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка Валерий Горелых, поводом для широкомасштабного мероприятия послужили тревожные тенденции в сфере подростковой преступности. По его сведениям, все, кто приехал на совещание, были нацелены на принципиальную и открытую дискуссию по данной злободневной проблеме, а также на проработку конкретных мер, направленных на активизацию деятельности всех субъектов профилактики. Делегацию МВД возглавил председатель Совета ветеранов Владимир Ралдугин. Значимость этого мероприятия особо отметил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

"Для решения социально значимой задачи профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних очень важно привлекать ветеранов органов внутренних дел, обладающих большим жизненным опытом, которые смогут стать примером для подрастающего поколения и, что самое главное, внятно разъяснить молодежи о возможных опасностях современного мира", - считает он.

Свердловские ветераны ОВД тесно сотрудничают с детскими социально-реабилитационными учреждениями не первый год. В состав ветеранской организации полицейского Главка с 2015 года входит экспертный совет по профилактике подростковой преступности, а с января 2019 года реализуется проект "Профилактический десант". В его рамках бывшие сотрудники ПДН совместно с действующими коллегами проводят разнообразные мероприятия с трудными подростками, стоящими на учете в полиции. Такие акции в виде викторин, спортивных состязаний уже состоялись в Сухом Логу и Сысерти.

С докладом выступила начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области подполковник полиции Оксана Воробей. Она сообщила, что от общего числа подростковой преступности 7,7% составляют нарушения закона, совершенные детьми-сиротами: в основном это преступления против собственности и половой неприкосновенности.  Также она отметила, что подростки не только переступают черту закона, но и сами становятся жертвами криминальных ситуаций, поэтому очень важно своевременно и адекватно реагировать, чтобы обстановка на вверенной территории не осложнилась.

Вторая часть семинара была посвящена практическим занятиям, которые отрабатывались в форме деловой игры, направленной на повышение профессиональных навыков участников встречи по оказанию помощи подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

"Весь наработанный опыт будет использован в деятельности по профилактике правонарушений среди воспитанников детских учреждений Свердловской области, а также при проведении социально значимых акций и мероприятий", - отметил полковник Горелых.

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Ветераны свердловской полиции приняли участие в семинаре по борьбе с подростковой преступностью

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Теги: полиция, ветераны, семинар



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