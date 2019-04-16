16 Апреля 2019
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Происшествия Свердловская область

Жительницу Белоярского, дважды сбившую девушек-пешеходов, оставили под арестом

Женщину, которая на машине дважды сбила девушек-пешеходов, оставили под арестом - такое решение принял Свердловский областной суд.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, мера пресечения оставлена без изменения - арест до 5 июня.

Напомним, в поселке Белоярском Свердловской области женщина-автомобилист дважды наехала на девушек, которые шли вдоль дороги. Сотрудники полиции по "горячим следам" задержали виновницу ДТП, она оказалась пьяна.

Лихачке вменяются статьи УК "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью" и "Покушение на убийство двух человек с целью скрыть другое преступление".

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Жительницу Белоярского, дважды сбившую девушек-пешеходов, оставили под арестом

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Теги: арест, белоярский, дважды сбитые пешеходы



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