Тюмень отчуждает в пользу Пенсионного фонда помещение в 500 "квадратов"

16 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как проходила КТО в Тюмени

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область

Тюмень отчуждает в пользу Пенсионного фонда помещение в 500 "квадратов"

Администрация Тюмени собирается безвозмездно передать в собственность Пенсионного фонда России свое имущество в виде нежилого помещения по адресу: улица Пржевальского, 54 площадью в 500 кв. м, передает корреспондент Накануне.RU.

Как говорится в документах, которые поступили в стены городской думы, основанием для отчуждения является обращение Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Ямало-Ненецком автономном округе.

При этом в заключении Счетной палаты города указывается, что "выпадающие доходы бюджета города Тюмени на 2019 год, вызванные принятием проекта решения по объекту, составят 228 202 руб. (за период с 01.04.2019 по 25.09.2019)".

Кадастровая стоимость помещения оценивается в 22,7 млн руб. 

Отметим, что ранее депутаты уже выказывали свое недовольство постоянным отчуждением собственности муниципалитета в пользу области и "федералов". В частности, выяснилось, что в городе образовалась даже нехватка площадей под депутатские приемные.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Тюмень отчуждает в пользу Пенсионного фонда помещение в 500 "квадратов"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Пенсионный фонд России, отучждение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 172

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети