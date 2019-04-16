Тюмень отчуждает в пользу Пенсионного фонда помещение в 500 "квадратов"

Администрация Тюмени собирается безвозмездно передать в собственность Пенсионного фонда России свое имущество в виде нежилого помещения по адресу: улица Пржевальского, 54 площадью в 500 кв. м, передает корреспондент Накануне.RU.

Как говорится в документах, которые поступили в стены городской думы, основанием для отчуждения является обращение Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Ямало-Ненецком автономном округе.

При этом в заключении Счетной палаты города указывается, что "выпадающие доходы бюджета города Тюмени на 2019 год, вызванные принятием проекта решения по объекту, составят 228 202 руб. (за период с 01.04.2019 по 25.09.2019)".

Кадастровая стоимость помещения оценивается в 22,7 млн руб.

Отметим, что ранее депутаты уже выказывали свое недовольство постоянным отчуждением собственности муниципалитета в пользу области и "федералов". В частности, выяснилось, что в городе образовалась даже нехватка площадей под депутатские приемные.