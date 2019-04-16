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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра

Сбербанк не будет списывать долги ЮТэйра

Сбербанк не станет "прощать" ЮТэйру долги, заявил журналистам глава банка Герман Греф.

По его словам, он не знает, как планирует вести себя в этой ситуации авиакомпания, но Сбербанк не станет списывать долги перевозчика, цитирует Грефа ТАСС.

"Задолженность хорошо обеспечена", - добавил глава правления банка.

Напомним, общий долг перевозчика составляет 74,7 млрд руб., из них 17,4 млрд руб. - перед Сбербанком, 13,3 млрд руб. - по облигациям и 4,9 млрд руб. - перед структурами прежнего владельца, "Сургутнефтегаза".

Как сообщало Накануне.RU, перевозчик испытывает финансовые трудности. В 2015 г. компания была близка к банкротству. В ноябре 2015 г. стало известно, что "ЮТэйр" подписала соглашения о реструктуризации 43 млрд руб. долга с синдикатом из 11 банков. Перевозчик заключил два соглашения о синдицированных кредитах с банками, первое на 18,9 млрд руб. на семь лет, второе на 24,1 млрд руб. на 12 лет, под первый кредит правительство одобрило госгарантии на 9,5 млрд руб. В ноябре 2018 г. в авиакомпании вновь заговорили о реструктуризации. В суд поступило уже несколько исков с требованием признать ЮТэйр банкротом.

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Сбербанк не будет списывать долги ЮТэйра

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Теги: Сбербанк, ЮТэйр, списание долгов, Герман Греф



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