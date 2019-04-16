Памятник Жоресу Алферову открыли в Академическом университете РАН в Петербурге

Памятник академику, нобелевскому лауреату Жоресу Алферову открыли в здании Санкт-Петербургского Национально-исследовательского Академического университета РАН.

Ростовая скульптура работы Зураба Церетели выполнена из бронзы. Открыл памятник вице-губернатор Владимир Княгинин, сообщают местные СМИ.

Скульптура заняла место в холле, где представлены портреты академиков, бывших и нынешних сотрудников, членов-корреспондентов РАН, почетных докторов.

Академический университет РАН был основан Алферовым в 2002 году. Он был ректором учреждения.

Напомним, Жорес Алферов скончался 2 марта в Санкт-Петербурге от сердечной и легочной недостаточности. До 89 лет он не дожил всего две недели.

Нобелевскую премию Алферов получил в 2000 году за за развитие полупроводниковых гетероструктур для высокоскоростной оптоэлектроники.

Алферов был не только ученым, но и видным политическим и общественным деятелем. Он несколько раз избирался в Госдуму от КПРФ.

Алферов выступал против реформы Российской академии наук, участвовал в выборах главы РАН, но проиграл. В одном из интервью так прокомментировал ситуацию в отечественной науке: "Отставание в науке — не следствие какой-либо слабости русских ученых или проявления национальной черты, а результат дурацкого реформирования страны".