"21 апреля пора на выход". Освобождение Савченко - черная метка для Порошенко

За пять дней до вероятного поражения на выборах действующего президента Украины Петра Порошенко на свободу вышли депутат Верховной рады Надежда Савченко и руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан. Такое решение накануне ночью принял Броварский межрайонный суд, который не сумел продлить им содержание под стражей по подозрению в попытке переворота, захвата власти, массового убийства депутатов и первых лиц страны.

Напомним, Савченко задержали 22 марта прошлого года прямо в здании Рады, а на следующий день арестовали. Следующее заседание по их делу состоится 7 мая, когда их снова могут взять под стражу. Однако тогда на Украине, скорее всего, уже будет новый избранный президент Владимир Зеленский, который вряд ли захочет начинать свою каденцию на таком фоне.

Генпрокурор Украины и кум Порошенко Юрий Луценко считает, что Савченко и Рубан вышли на свободу из-за несовершенства закона, который позволяет менять адвокатов, рассмотрением их дела в разных судах и "нежеланием отдельных судей выполнять свою работу".

"Критически малое количество судей в судах. 40% незаполненных вакансий приводит к тому, что отвод даже одного судьи приводит к передаче дела в другой суд", - написал Луценко.

Однако интересно, что первоначально заседание суда намечалось на 13 апреля, т.е. планировалось успеть продлить содержание под стражей. Но перенос его на 15 апреля и выход Савченко и Рубана на свободу показали, что Порошенко уже не влияет на принятие важных решений.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что суд не посчитал доказательства вины Савченко убедительными, а в деле "было много натяжек".

"Много месяцев перевозилось оружие, а потом подгонялись под них статьи. Это полный абсурд", - сказал Маломуж.

Он также полагает, что решение об освобождении судьи приняли, учитывая ожидаемое поражение Порошенко на выборах.

"Думаю, что на решение суда повлиял и предвыборный процесс. Сегодня судьи принимают более взвешенные решения, чтобы избежать негативных последствий в будущем", - отмечает Маломуж.

Политолог Руслан Бортник также согласен с этим.

"Судьи не хотят в дальнейшем нести ответственность за эти политические дела. И поэтому принимают такие решения", - сказал он.

Политолог Руслан Бизяев указывает, что власть меняется.

"Вертикаль власти посыпалась. Я не понимаю, за счет чего Петр Алексеевич победит во втором туре", - сказал Бизяев.

Политолог Юрий Романенко тоже пишет, что Порошенко однозначно упускает власть.

"Поэтому 21 апреля на выход", - написал он.

Практически все эксперты сходятся во мнении, что решение суда об освобождении Савченко и Рубана - это черная метка для Порошенко, который, как все уже понимают, проигрывает выборы.

Сразу после освобождения Савченко заявила, что готова доказать свою невиновность в суде, а также намерена бороться за смену политической системы, против Порошенко и "политического старья" в Верховную раде.

Впрочем, бороться против Порошенко ей, видимо, уже не придется. Свежие данные показывают, что Зеленский набирает во втором туре выборов 72% голосов.