Вартовчан приглашают на субботники: город готовят к Дню победы

Вартовчан власти города приглашают на сезон весенних субботников, которые пройдут в рамках городского месячника "Чистый город" в рамках 17-ой международный экологической акции "Спасти и сохранить", а также Всероссийской акции "Зелена весна - 2019", сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Нижневартовска.

Общегородские субботники начнутся 26 и 30 апреля, 6 и 7 мая, в 14.00. В случае плохой погоды весеннюю уборку перенесут.

В первую очередь будут очищены участки, где пройдет празднование Дня Победы - улицы Ленина, Нефтяников, 60 лет Октября, проспект Победы, парк Победы и площадь Нефтяников.

Участникам субботника предстоит убрать мусор, вывезти железобетонные конструкции, покрасить, обновить ограждения, а также выполнить иные хозяйственные работы, закрепленные в правилах благоустройства Нижневартовска.

Особое внимание вопросу участия в субботниках следует обратить руководителям автостоянок, СТО, ГСК, СОТов и СОНТов. Коммунальные службы напоминают, что вывоз твердых бытовых отходов необходимо осуществлять на специально отведенные для этих целей полигоны.