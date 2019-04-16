В Перми стартовал суд по делу об отравлении 137 учеников школы №107

В Индустриальном районном суде Перми начали рассматривать административное дело о массовом отравлении учеников школы №107, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, дело завели на индивидуального предпринимателя, по чьей вине могли отравиться школьники. Острой кишечной инфекцией заболели 137 детей. Санитарно-эпидемиологическое расследование выявило нарушения организации и обеспечении питания детей. Они могли способствовать массовому отравлению учащихся школы. Сейчас работа ИП временно запрещена. 11 апреля школу закрыли на дезинфекцию, 15 апреля она начала работу в обычном режиме.

Сегодня состоялось первое заседание по делу. Рассмотрение продолжится в 17.00 17 апреля, потому что нужны дополнительные документы, сообщили Накануне.RU в суде. Какие именно, не уточняется.