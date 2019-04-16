16 Апреля 2019
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Происшествия Свердловская область

Двух жительниц Екатеринбурга судят за хищение у банка 18 млн рублей

Направлено в суд уголовное дело в отношении двух жительниц Екатеринбурга. Их обвиняют в мошенническом хищении у банка 18 млн рублей.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2014 году женщины, имеющие высшее юридическое образование, изготовили поддельные документы о платежеспособности потенциального клиента банка, желающего получить ипотечный кредит в 18 млн рублей для приобретения жилого дома и земельного участка якобы общей стоимостью 22 млн рублей. При этом его фактическая стоимость составляла 9 млн рублей.

После одобрения поданной заявки и перечисления средств на подконтрольный сообщницам счет, деньги были ими обналичены и похищены. В результате банку был причинен ущерб на указанную сумму.

Сейчас уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. Стоит отметить, что обе женщины уже были ранее судимы за различные преступления.

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Двух жительниц Екатеринбурга судят за хищение у банка 18 млн рублей

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Теги: банк, мошенничество, Екатеринбург



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