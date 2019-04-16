"Не все деревья полезны": В думе Екатеринбурга решали, какие растения можно вырубать

Сегодня заседание комиссии думы Екатеринбурга по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию выявило полярные мнения депутатов по вопросу озеленения столицы Среднего Урала, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Изначально в плане комиссии было рассмотреть и принять к сведению информацию о деятельности комитета благоустройства администрации города по главе с председателем Тамарой Благодатковой.

Рассказав об истории комитета, начиная с 2004 года, его руководитель упомянула и о ситуации с уничтожением деревьев на ул. Вайнера. По её словам, участок земли, где росли деревья, находится в собственности частных лиц, поэтому мэрия никак не может реагировать на факт вырубки.

После этого часть депутатов, что называется, "прорвало". Так, Константин Киселёв привёл в пример проект "Зелёная роща", где под вырубку, по его информации, могут попасть около 200 деревьев, в том числе здоровых. Его поддержал Дмитрий Сергин, который назвал своё выступление "отчаянием" в связи с тем, что горожанам на общественных слушаниях был предложен не проект, а лишь концепция реконструкции парка, в которой изначально не обозначили ни деревья для корчевания, ни даже полюбившиеся завсегдатаям "Зелёной рощи" дорожки - концепция, позже всё-таки оформившаяся в проект дизайнерского бюро "Архитек", предусматривает прямые аллеи, для строительства которых придётся спилить десятки деревьев.

Благодаткова, со своей стороны, заявила, что уничтожению подлежат лишь больные растения, в частности, американские клёны, считающиеся сорняками, а также старые, которые могут стать источником заражения для остального зелёного массива. Её поддержал депутат Владимир Крицкий, указавший Сергину на то, что бюро "Архитек", согласно градостроительным нормам, было достаточно представить на суд общественности эскиз проекта рощи, а Киселёву - не делать скоропалительных выводов об уничтожении деревьев, взамен которых планируют высадить более тысячи новых.

Председатель комиссии Александр Колесников, выслушав обе стороны, решил обратиться к присутствовавшим в зале представителям СМИ.

"Журналисты, не все деревья полезны! - обратился к прессе депутат. - Не все деревья выделяют кислород. То что говорит Благодаткова про американский клён, как его в народе называют, это сорняк, это паразит! На самом деле он несёт болезни. К тому же у него сложная корневая система, она вымывается, а деревья часто падают на машины, людей и так далее. Поэтому не надо его сохранять, это не задача движения "зелёных", чтобы вы понимали".

По убеждению Колесникова, самое полезное растение для городской среды - это тополь, поглощающий углекислый газ и выделяющий кислород.

"Поэтому, пожалуйста, кронируем его", - заключил депутат. А отчёт Благодатковой народные избранники приняли к сведению.