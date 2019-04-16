На полмиллиона удалось снизить стоимость сноса аварийных домов с Соликамске

В Соликамске подвели итоги электронного аукциона по сносу расселенных аварийных многоквартирных домов, передает корреспондент Накануне.RU.

Победу в конкурсе одержала компания "РАН-Строй". Начальная цена контракта составляла 1,1 млн руб. - однако компания оценила свои услуги в 479 тыс. руб.

В течение 40 дней с момента заключения контракта, компания должна будет снести три деревянных двухэтажных дома по улицам Калийная, 166, Коммунистическая, 5 и Калинина, 23.