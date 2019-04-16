16 Апреля 2019
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Тюменские депутаты не приняли поправки в регламент наград: "Как нам награждать таких, как Собянин и Гагарин?"

Профильная комиссия тюменской гордумы отклонила поправки в регламент системы муниципальных поощрений и процедуры присвоения звания "почетного гражданина города", передает корреспондент Накануне.RU.

Главным противником изменений выступила депутат Альбина Селезнева, она выразила несогласие практически со всеми приложениями правового отдела, который и выступил формально автором проекта.

Напомним, что речь идет о введении ряда цензов, фильтров и ограничений. В частности, предлагается, что почетное звание может быть присуждено только человеку, который непрерывно прожил и проработал в Тюмени не менее 25 лет.

"А если человек уехал в Москву, поработал там и вернулся? Я несогласна с этим. А если человек достоин и совершил подвиг? Например, у нас портрет Гагарина висит [первый космонавт Земли является почетным гражданином города Тюмени, - прим. ред.]", - возмутилась народный избранник и добавила, что в таком случае нельзя было бы ранее наградить и Сергея Собянина: "Он не проживал тут столько, но достоин же".

Альбина Селезнева, депутат Тюменской городской думы(2018)|Фото: Накануне.RU

При этом авторы поправок так и не смогли ответить на вопрос и выдать хоть какое-то обоснование для изменений.

"Скажите нам, кто это придумал? Кому это захотелось и что плохого было в старом положении или мы не тех награждали, может, указание какое поступило?" - недоумевал депутат Валерий Роженцев. Но ответа не было.

В итоге члены комиссии приняли решение пойти "по жесткому сценарию" и снять вопрос с повестки дня, отправив его на доработку, при этом создав специальную рабочую группу.

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Тюменские депутаты не приняли поправки в регламент наград: "Как нам награждать таких, как Собянин и Гагарин?"

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Теги: почетный гражданин Тюмени, Сергей Собянин, Юрий Гагарин



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