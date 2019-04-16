Экс-студентку МГУ Караулову, пытавшуюся примкнуть к ИГ, выпустили из колонии

Вологодский суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой, передает "Интерфакс". Она была осуждена за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".

Напомним, в мае 2015 года студентка МГУ пыталась бежать в Сирию, чтобы присоединиться к "ИГ". Однако в ситуацию вовремя вмешался ее отец: девушку задержали в Турции и вернули домой. 28 октября 2015 года она была арестована, а 10 ноября ей предъявили официальное обвинение.

В 2016 году Караулову приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Она отбывала наказание в исправительной колонии №1 в Вологде.