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Экс-студентку МГУ Караулову, пытавшуюся примкнуть к ИГ, выпустили из колонии

Вологодский суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой, передает "Интерфакс". Она была осуждена за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".

Напомним, в мае 2015 года студентка МГУ пыталась бежать в Сирию, чтобы присоединиться к "ИГ". Однако в ситуацию вовремя вмешался ее отец: девушку задержали в Турции и вернули домой. 28 октября 2015 года она была арестована, а 10 ноября ей предъявили официальное обвинение.

В 2016 году Караулову приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Она отбывала наказание в исправительной колонии №1 в Вологде.

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Экс-студентку МГУ Караулову, пытавшуюся примкнуть к ИГ, выпустили из колонии

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Теги: варвара караулова, иг, удо



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Ранее 26.04.2017 17:20 Мск Экс-студентка МГУ Варвара Караулова будет отбывать наказание в ИК №1 в Вологде

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