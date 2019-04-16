На китайской фармацевтической фабрике дымом отравились десять рабочих

В результате выброса едкого дыма на фармацевтическом предприятии в городе Цзинань китайской провинции Шаньдун погибли 10 и пострадали 12 человек.

В здании фабрики проходил ремонт и во время проведения сварочных работ искры попали на легковоспламеняющееся вещество. Восемь человек задохнулись насмерть на месте, двое скончались реанимации.

Как сообщает "Синьхуа", урона экологии нанесено не было и в данный момент предприятие вернулось к нормальному режиму работы. Ведётся проверка в отношении ответственных лиц.

Напомним, как сообщалось ранее, 21 марта в провинции Цзянсу в результате взрыва резервуара с химикатами на одном из заводов погибли 78 человек.