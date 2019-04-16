Тюменские депутаты обвинили "мусорного" оператора в противостоянии с людьми и диктатуре тарифа

Тюменские городские депутаты жестко раскритиковали работу единого регионального оператора в лице ООО "ТЭО", которое аффилировано с уральскими энергоолигархами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым, передает корреспондент Накануне.RU.

Почти целый час члены профильной комиссии гордумы спорили и ругались с заместителем генерального директора ООО "ТЭО" Светланой Петренко, которая пришла ответить на вопросы народных избранников.

Муниципальные парламентарии пожаловались на исчезновение сеток для сбора пластика, которые несколько лет стояли на контейнерных площадках Тюмени.

"С точки зрения закона граждане вправе сами распоряжаться своим мусором", - негодовал спикер комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Юрий Баранчук, указывая на то, что рассматриваемый на повестке вопрос как раз предполагает "организацию экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами", а по факту дела обстоят совсем иначе.

Представитель оператора заверила, что сетки были убраны самими владельцами: "Мы к этому отношения не имеем". Кроме этого в качестве аргументов Петренко указала, что сетки для пластика были грязные, сырье в них было некачественное, а сами они стояли на газонах и зачастую были бесхозными.

Впрочем, депутаты не поверили в доводы концессионера.

Затем народные избранники попытались выяснить: кто обязан убирать мусор, который лежит вне контейнеров, но на площадке. Например, если баки переполнены или отходы выпали при загрузке в мусоровоз. А также кто несет ответственность за содержание баков в исправном состоянии.

Завязался эмоциональный спор. Представитель ООО "ТЭО" подчеркнула, что если человек не донес 10 метров до помойки мусорный пакет – то это проблемы оператора и в обязанности их сотрудников не входит подбирать отходы.

Однако точку в споре поставил замглавы города Максим Афанасьев, который четко указал, что за техническим состоянием контейнерной площадки следит собственник, а вот сами мусорные баки и чистота вокруг них – прямая обязанность оператора.

Кроме этого выяснилось, что оператор не особо хочет работать с "чужими" контейнерами и не несет за них материальную ответственность, а на приобретение своих по соглашению он имеет право потратить не более 1% от выручки, а "этого не хватает".

Такое положение дел спикер комиссии Баранчук назвал "парадоксом".

"Ситуация с обслуживанием контейнерного парка – сложная. Получается, то, что сломали, не ваша проблема? А где тогда граница ответственности? Сетки были не ваши, а вы все равно их убрали, на каком праве? С одной стороны, у вас прав выше крыши, а с другой стороны – вы не хотите отвечать то, что вас не касается. Получается, что люди виноваты во всем, и жить, и работать вам мешают – парадоксально!" – разразился критикой народный избранник.

Депутаты высказали и другие претензии и указали, что в отдаленных частях города нет оборудованных контейнерных площадок, а квитанции об оплате мусора приходят.

"Своевременно выставить счет – пожалуйста, а поставить баки – не наши полномочия", – возмущались депутаты и прямо заявили, что "мусорный" оператор "не прав".

"Мы не правы? – возмутилась в ответ Петренко. – Не надо озвучивать за нас".

В итоге депутаты призвали представителей ООО "ТЭО" быть лояльными с жителями города и прекратить противостояние с населением: "Не горожане для оператора, а оператор для горожан, люди хотят получить хорошую услугу, будьте лояльны населению, чтобы люди увидели качественное изменение, а пока идут какие-то обиды".

"В результате "мусорной революции" мы выключили человека из экологического и культурного воспитания", – добавил в качестве вывода депутат Алексей Чирков и призвал вернуть практику раздельного сбора мусора, которая позволит минимизировать расходы, вместо "диктата тарифа".