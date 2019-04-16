16 Апреля 2019
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Общество За рубежом

Наталья Водянова написала, как именно семья ее мужа поможет восстанавливать Нотр-Дам

Российская модель Наталья Водянова (37) опубликовала на своей странице в Instagram информацию о том, что владельцы холдинга LVMH выделят 200 млн евро в качестве пожертвования на восстановление Собора Парижской Богоматери, который накануне сгорел практически дотла.

Водянова приходится гражданской супругой Антуану Арно, сыну совладельца крупнейшего в мире производителя люксовых товаров.

"Семья Арно и группа компаний LVMH обязуется помочь восстановлению Собора Парижской Богоматери.

В знак солидарности и глубокой скорби в связи с национальной трагедией, семья Арно и группа компаний LVMH приняли решение оказать вклад в работы по восстановлению выдающегося Собора, символа не только Франции, ее наследия и единства, но также и всей мировой культуры.

Семья и группа не только жертвуют сумму 200 млн евро в фонд реконструкции Собора, но также предлагают государству и правительству любую посильную помощь своих лучших команд, включая специалистов с креативной, архитектурной и финансовой экспертизой, чтобы помочь в привлечении средств и работе по восстановлению", - написала в Instagram Наталья.

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Наталья Водянова написала, как именно семья ее мужа поможет восстанавливать Нотр-Дам

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Теги: наталья водянова, антуан арно, lvmh, собор парижской богоматери, пожертвование



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