В Воронеже пассажиры ездят в дырявой маршрутке с раскрытыми зонтами

Воронежцы вынуждены ездить с раскрытыми зонтами в дырявой маршрутке.

Сделанная в салоне фотография появилась в местных пабликах в соцсетях. На фото видно, что в автобусе пассажирам пришлось раскрыть зонты, чтобы уберечься от лившейся с крыши воды. При этом очевидцы утверждают, что люк в маршрутке был закрыт.

Администрация Воронежа отреагировала на инцидент. Воронежцам посоветовали направить обращение, которое позволило бы идентифицировать это транспортное средство. В случае, если недостатки не были устранены, автобус может быть снят с маршрута, пишет "Блокнот.Воронеж".