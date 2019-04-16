МакГрегор назвал Овечкина "Настоящим Русским" после его драки со Свечниковым
Известный боец смешанных единоборств Конор МакГрегор прокомментировал драку между российскими хоккеистами Александром Овечкиным и Андреем Свечниковым.
Напомним, драка произошла в сегодняшнем матче "Каролины" и "Вашингтона". В первом периоде Овечкин и Свечников сошлись в кулачном бою и Александр нокаутировал своего оппонента.
Комментируя потасовку, МакГрегор поздравил Овечкина с победой.
Congrats @ovi8!— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 16 апреля 2019 г.
A Proper Russian.
Great to meet you in Moscow big man, see you again soon!
They can run, but they can’t hide. https://t.co/R14KvFXf22
"Настоящий Русский. Рад был встрече с тобой в Москве, большой человек, скоро снова увидимся! Они могут бежать, но не смогут спрятаться", - написал ирландский боец в своем Твиттере.
Напомним, недавно Конор МакГрегор объявил о завершении карьеры в спорте, но затем передумал и пообещал вернуться в октагон.