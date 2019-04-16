"В глаза посмотрел". Фалейчик заручился поддержкой врио губернатора Текслера

И.о. главы Копейска Андрей Фалейчик заручился поддержкой врио губернатора Алексея Текслера, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я очень внимательно посмотрел на коллегу. Мы поговорили с ним лично, как говорится, в глаза посмотрел, собрал информацию. Позвал специально местных депутатов, спросил их мнение. Все говорят, что активный, с людьми общается. За две недели те доклады, которые я услышал, говорят о том, что человек быстро вникает в суть проблем. Мне кажется, что его можно поддержать на конкурсе. Впечатление, которое у меня сложилось сегодня, позитивное", - сообщил Текслер по итогам двусторонней встречи.

При этом он подчеркнул, что время еще есть, поэтому он посмотрит "какая будет обратная связь от людей".

Напомним, Фалейчик был назначен и.о. главы города после отставки по собственному желанию Владимира Можина. В Копейске объявлен конкурс на пост главы.