Курганский экстремист признался, что писал на гаражах оскорбительные гадости в отношении кавказцев

В Кургане будут судить 22-летнего экстремиста - он в прошлом и позапрошлом годах баллончиком с краской исписал стены гаражей надписями, в которых публично призывал к уничтожению кавказцев.

Аналогичные призывы обвиняемый размещал на своей странице в одной из социальных сетей, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

В ходе следствия обвиняемый свою вину в совершении инкриминируемых преступлений признал.