Премьера последнего сезона "Игры престолов" принесла рекордные телерейтинги HBO

Премьера последнего сезона сериала "Игра престолов" установила новый рекорд по телерейтингам. По данным HBO, первый из шести эпизодов посмотрели в день премьеры 17,4 млн зрителей, в их числе и онлайн-зрители. Предыдущий рекорд принадлежал последнему эпизоду седьмого сезона – в августе 2017 года его посмотрели 16,9 млн в первый день.

Как сообщает New York Times, 11,8 млн человек посмотрели первую серию по телевизору. Эта цифра немного уступает аналогичным показателям седьмой (последней) серии седьмого (предпоследнего) сезона – 12,1 млн. Издание отмечает, что во временя стриминговой сериальной революции, когда каждый смотрит серии тогда, когда ему удобно, "Игра престолов" остается одним из немногих шоу, которое способно собирать зрителей у телевизора по расписанию.

Стоит отметить, что это показатели только премьерного дня. Каждую серию предыдущего сезона посмотрели в среднем 32,8 млн зрителей (речь идет только о легальных просмотрах, а есть еще пиратские просмотры и скачивания с торрентов).

Всего до конца сериала осталось пять эпизодов, четыре из них (последние) будут продолжительностью около 80 минут, первый эпизод был всего лишь на 54 минуты.