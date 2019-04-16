В Югре на 13 рублей за "куб" снижен единый тариф на вывоз мусора

В Югре снижен тариф на обращение с твёрдыми коммунальными отходами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального оператора, компании "Югра-экология".

Из-за того, с 1 января плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении ТКО стала ниже, снижен единый тариф на захоронение отходов. Теперь для физлиц он составляет 718,33 руб. за "куб" (ранее – 731,8 руб.), для прочих потребителей – 598,61 руб. (ранее – 609,83 руб.). Из-за этого, например, в Ханты-Мансийске житель многоквартирного дома будет платить за обращение с ТКО 131,1 руб. (ранее – 133,55 руб.).

Приказ о введении нового тарифа вступил в силу с 12 апреля. Плата за апрель будет рассчитана по-новому, кроме того, сумма в квитанции за май уменьшится за счёт перерасчёта за 1 января – 31 марта.

Напомним, сегодня озвучены результаты прокурорской проверки тарифов на вывоз твёрдых коммунальных отходов, установленных в Югре. Итог –13 нарушений, 11 представлений, административное дело.