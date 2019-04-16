За кресло главы Среднеуральска поборются два кандидата: местный предприниматель против представителя от ЛДПР

16 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как проходила КТО в Тюмени

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Свердловская область

За кресло главы Среднеуральска поборются два кандидата: местный предприниматель против представителя от ЛДПР

Сегодня в Среднеуральске прошёл второй тур выборов главы города. Кандидаты представили свои программы по развитию Среднеуральска. Как сообщается на сайте городской думы, из десяти претендентов, прошедших во второй тур, выступили только шестеро: Антон Безденежных, Михаил Березин, Андрей Зашляпин, Алексей Костыгин, Кеньжем Куджанова и Владимир Черноусов, передаёт корреспондент Накануне.RU

"По итогам двухчасового мероприятия комиссия приняла следующее решение: представить на рассмотрение Думы городского округа Среднеуральск по результатам конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Среднеуральск следующих кандидатов: Безденежных Антона Юрьевича, Зашляпина Андрея Аркадьевича", - говорится в документе.

Что касается кандидатов, то Андрей Зашляпин - местный предприниматель, соучредитель ООО "Среднеуральское стройуправление", а Антон Безденежных - руководитель аппарата свердловского отделения ЛДПР.

Окончательное решение будет принято 25 апреля.

Напомним, что 27 декабря на внеочередном заседании гордумы Среднеуральска была принята отставка главы города Владислава Козлова. Сейчас временно исполняет обязанности главы вице-мэр Алексей Костыгин.

Экс-глава Среднеуральска решил написать заявление по собственному желанию после визита в город вице-губернатора по внутренней политике Сергея Бидонько, только назначенного на этот пост.

"Это долгий конфликт между думой и главой. Внутри думы есть две группы, которые тоже между собой конфликтуют, эта ситуация тянется уже около года. Переговорили со всеми заинтересованными лицами. Есть понимание, что в такой конструкции, как сейчас, власть не может эффективно работать. Глава принял решение об отставке, которое согласовала гордума. Сейчас запущена процедура конкурса, которая завершится назначением главы", - ранее рассказывал он.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

За кресло главы Среднеуральска поборются два кандидата: местный предприниматель против представителя от ЛДПР

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Владислав Козлов, мэр, глава Среднеуральска, Алексей Костыгин, Сергей Бидонько



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.04.2019 14:09 Мск В Среднеуральске завершился первый этап выборов мэра. Все 10 кандидатов допущены до второго тура
Ранее 12.02.2019 12:30 Мск В Среднеуральске затягивают выборы на пост главы города
Ранее 07.02.2019 10:45 Мск Евгений Куйвашев укомплектовал комиссию по отбору кандидатур на пост главы Среднеуральска
Ранее 06.02.2019 11:41 Мск Список кандидатов в мэры Среднеуральска "засекретили"
Ранее 04.02.2019 16:20 Мск Общественники Среднеуральска просят Куйвашева спасти город от "алчных бизнесменов" из гордумы
Ранее 16.01.2019 08:25 Мск Нового главу Среднеуральска изберут в марте
Ранее 28.12.2018 08:05 Мск Дума Среднеуральска приняла отставку главы города

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 172

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети