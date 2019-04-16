За кресло главы Среднеуральска поборются два кандидата: местный предприниматель против представителя от ЛДПР

Сегодня в Среднеуральске прошёл второй тур выборов главы города. Кандидаты представили свои программы по развитию Среднеуральска. Как сообщается на сайте городской думы, из десяти претендентов, прошедших во второй тур, выступили только шестеро: Антон Безденежных, Михаил Березин, Андрей Зашляпин, Алексей Костыгин, Кеньжем Куджанова и Владимир Черноусов, передаёт корреспондент Накануне.RU

"По итогам двухчасового мероприятия комиссия приняла следующее решение: представить на рассмотрение Думы городского округа Среднеуральск по результатам конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Среднеуральск следующих кандидатов: Безденежных Антона Юрьевича, Зашляпина Андрея Аркадьевича", - говорится в документе.

Что касается кандидатов, то Андрей Зашляпин - местный предприниматель, соучредитель ООО "Среднеуральское стройуправление", а Антон Безденежных - руководитель аппарата свердловского отделения ЛДПР.

Окончательное решение будет принято 25 апреля.

Напомним, что 27 декабря на внеочередном заседании гордумы Среднеуральска была принята отставка главы города Владислава Козлова. Сейчас временно исполняет обязанности главы вице-мэр Алексей Костыгин.

Экс-глава Среднеуральска решил написать заявление по собственному желанию после визита в город вице-губернатора по внутренней политике Сергея Бидонько, только назначенного на этот пост.

"Это долгий конфликт между думой и главой. Внутри думы есть две группы, которые тоже между собой конфликтуют, эта ситуация тянется уже около года. Переговорили со всеми заинтересованными лицами. Есть понимание, что в такой конструкции, как сейчас, власть не может эффективно работать. Глава принял решение об отставке, которое согласовала гордума. Сейчас запущена процедура конкурса, которая завершится назначением главы", - ранее рассказывал он.