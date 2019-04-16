В Кремле "не готовы" комментировать возможность упрощенной выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР

В Кремле не стали комментировать информацию о подготовке указа об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.

"Нет, пока мы не готовы ничего такое комментировать, пока нет никаких комментариев на этот счет", - цитирует "Интерфакс" пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что после второго тура президентских выборов на Украине 21 апреля, российские власти могут ввести упрощенный порядок предоставления гражданства украинцам, проживающим на территории ДНР и ЛНР.

В начале апреля в Сети появился якобы указ главы ДНР Дениса Пушилина о порядке выдачи российских паспортов. Согласно тексту документа, Министерству внутренних дел ДНР поручается начать выдачу паспортов гражданина Российской Федерации с момента подписания бумаги - 3 апреля. Однако в руководстве ДНР опровергли подлинность "документа".