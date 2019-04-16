Российский Минкульт предлагает всем желающим скинуться на восстановление собора Нотр-Дам

16 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как проходила КТО в Тюмени

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России За рубежом

Российский Минкульт предлагает всем желающим скинуться на восстановление собора Нотр-Дам

Министерство культуры России предложило организовать сбор добровольных пожертвований на восстановление пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери.

Напомним, первые сообщения о пожаре стали появляться вечером в понедельник. Огонь тушили всю ночь, на данный момент он полностью ликвидирован. Сейчас специалисты подсчитывают ущерб.

Как сообщил "Интерфаксу" директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов, музеям и всем неравнодушным гражданам будет предложено организовать сбор средств на реставрацию собора Нотр-Дам. По его словам, будут проведены консультации с российскими музейными учреждениями.

"Думаю, они поддержат такую инициативу", - отметил Кононов.

пожар в соборе Парижской Богоматери(2019)|Фото: Стоян Васев/ТАСС

Данное предложение прокомментировали в Федерации независимых профсоюзов России.

"А на повышение зарплат работникам культуры России сбор средств Минкультуры пока не объявляло? Странно…", - пишет Telegram-канал секретаря ФНПР Александра Шершукова "1 мая".

Напомним, президент РФ Владимир Путин уже предложил направить во Францию лучших российских реставраторов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Российский Минкульт предлагает всем желающим скинуться на восстановление собора Нотр-Дам

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: собор, восстановление, Минкульт



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.04.2019 11:53 Мск Путин предложил направить во Францию лучших российских реставраторов
Ранее 16.04.2019 10:55 Мск Собор Нотр-Дам в Париже полностью потушен
Ранее 16.04.2019 09:57 Мск В РПЦ увидели "страшное знамение" в том, что собор Нотр-Дам сгорел
Ранее 16.04.2019 09:09 Мск Пожар в соборе Нотр-Дам потушен не полностью
Ранее 16.04.2019 08:12 Мск Прокуратура Парижа начала расследование из-за пожара в соборе Нотр-Дам
Ранее 16.04.2019 08:02 Мск Собчак назвала пожар в Нотр-Даме наказанием за левацкую политику властей Франции
Ранее 16.04.2019 05:59 Мск Завершилась ликвидация пожара в соборе Парижской Богоматери
Ранее 16.04.2019 00:02 Мск В результате пожара обрушилась крыша собора Парижской Богоматери

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 163

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети