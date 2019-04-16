Российский Минкульт предлагает всем желающим скинуться на восстановление собора Нотр-Дам

Министерство культуры России предложило организовать сбор добровольных пожертвований на восстановление пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери.

Напомним, первые сообщения о пожаре стали появляться вечером в понедельник. Огонь тушили всю ночь, на данный момент он полностью ликвидирован. Сейчас специалисты подсчитывают ущерб.

Как сообщил "Интерфаксу" директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов, музеям и всем неравнодушным гражданам будет предложено организовать сбор средств на реставрацию собора Нотр-Дам. По его словам, будут проведены консультации с российскими музейными учреждениями.

"Думаю, они поддержат такую инициативу", - отметил Кононов.

Данное предложение прокомментировали в Федерации независимых профсоюзов России.

"А на повышение зарплат работникам культуры России сбор средств Минкультуры пока не объявляло? Странно…", - пишет Telegram-канал секретаря ФНПР Александра Шершукова "1 мая".

Напомним, президент РФ Владимир Путин уже предложил направить во Францию лучших российских реставраторов.