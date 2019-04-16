16 Апреля 2019
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В Минкомсвязи призвали Роскомнадзор не придираться к СМИ лишь для отчетности

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций призвали Роскомнадзор не придираться к СМИ лишь для отчетности, передает корреспондент Накануне.RU.

"При проверках службе следует делать акцент на действительно серьезных нарушениях, а не искать недостатки ради заполнения отчетности, что называется, придираться для галочки", - сказал глава министерства Константин Носков на итоговой коллегии РКН.

Как отметил министр, в ведомство поступает большое количество жалоб со стороны участников индустрии на такие мелкие недочеты, как например, неправильно указанная возрастная маркировка или неверная фамилия выпускающего редактора.

"Понятно, что формально это нарушение, но надо исходить из того, что мы должны действительно бороться с теми нарушениями, которые наносят вред. Мы должны прощать подобные непреднамеренные ошибки СМИ и оперативно их устранять вместе с самими изданиями в рабочем порядке", - считает Носков.

Напомним, недавно Владимир Путин подписал законы об ответственности за распространение "фейковых" новостей и оскорбление власти в Интернете.

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В Минкомсвязи призвали Роскомнадзор не придираться к СМИ лишь для отчетности

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Теги: Роскомнадзор, фейковая новость, оскорбление власти, Константин Носков



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