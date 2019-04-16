В Перми может подорожать проезд в общественном транспорте

16 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как проходила КТО в Тюмени

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Приволжский ФО Пермский край

В Перми может подорожать проезд в общественном транспорте

В Перми стоимость проезда в общественном транспорте могут повысить до 26 рублей. Соответствующее предложение было высказано на заседании рабочей группы по разработке тарифного меню, передает корреспондент Накануне.RU.

Сейчас стоимость проезда в общественном транспорте Перми составляет 20 руб.

В администрации Перми сообщили, что говорить о повышении стоимости проезда пока рано и цена 26 рублей за поездку - это одно из озвученных предложений. Вопрос находится в стадии обсуждения.

"В рамках функционирования рабочей группы по разработке тарифного меню производятся разные расчеты, в том числе стоимость транспортной работы в разрезе видов транспорта, себестоимость одной поездки и другое. Вместе с тем говорить о какой-то конкретной величине преждевременно, расчеты не завершены", - пояснили в мэрии.

Напомним, ранее в Перми обсуждался переход на новую транспортную модель. Ожидается, что с 2020 г. в рамках транспортной реформы в городе будет введен дифференцированный тариф. Проект нового тарифного меню, в котором будет предусмотрена наличная и безналичная оплата проезда, ограниченное или неограниченное количество поездок сейчас разрабатывает специально созданная рабочая группа.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Перми может подорожать проезд в общественном транспорте

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: общественный транспорт, цена, проезд, поездка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.03.2019 14:37 Мск В Пермь поставили новые автобусы на газомоторном топливе
Ранее 26.03.2019 13:10 Мск Природоохранная прокуратура: снижения загрязнения атмосферы Перми в ближайшее время не предвидится
Ранее 22.01.2019 09:30 Мск Депутаты пермской гордумы в очередной раз отказались от рассмотрения наболевшего "транспортного" вопроса
Ранее 17.01.2019 14:25 Мск Пермь сэкономит на покупке 85 автобусов: подведены итоги аукциона
Ранее 20.12.2018 14:15 Мск Департамент транспорта Перми перешел под кураторство Людмилы Гаджиевой
Ранее 18.12.2018 18:40 Мск Губернатор Прикамья: Система общественного транспорта представляет собой исторически сложившийся хаос
Ранее 18.12.2018 13:20 Мск В Перми объявили конкурс на закупку газовых автобусов, но забыли про необходимую инфраструктуру
Ранее 05.12.2018 08:38 Мск Глава Перми объявил выговор двум начальникам департаментов администрации
Ранее 20.11.2018 14:40 Мск Власти Перми заявили о необходимости развивать газовые заправки
Ранее 22.10.2018 11:09 Мск Инновационный общественный транспорт представили в Перми
Ранее 16.10.2018 10:35 Мск С нового года в Перми начнут внедрять новую транспортную модель

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 163

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети