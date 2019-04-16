В Перми может подорожать проезд в общественном транспорте

В Перми стоимость проезда в общественном транспорте могут повысить до 26 рублей. Соответствующее предложение было высказано на заседании рабочей группы по разработке тарифного меню, передает корреспондент Накануне.RU.

Сейчас стоимость проезда в общественном транспорте Перми составляет 20 руб.

В администрации Перми сообщили, что говорить о повышении стоимости проезда пока рано и цена 26 рублей за поездку - это одно из озвученных предложений. Вопрос находится в стадии обсуждения.

"В рамках функционирования рабочей группы по разработке тарифного меню производятся разные расчеты, в том числе стоимость транспортной работы в разрезе видов транспорта, себестоимость одной поездки и другое. Вместе с тем говорить о какой-то конкретной величине преждевременно, расчеты не завершены", - пояснили в мэрии.

Напомним, ранее в Перми обсуждался переход на новую транспортную модель. Ожидается, что с 2020 г. в рамках транспортной реформы в городе будет введен дифференцированный тариф. Проект нового тарифного меню, в котором будет предусмотрена наличная и безналичная оплата проезда, ограниченное или неограниченное количество поездок сейчас разрабатывает специально созданная рабочая группа.