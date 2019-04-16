Всполохи пламени Содома и Гоморры? Бард Новиков высказал мнение о пожаре в Нотр-Дам де Пари

Бард и худрук екатеринбургского Театра эстрады Александр Новиков высказался в Facebook о пожаре в Соборе Парижской богоматери. По его мнению, пожар может быть "знаком".

"Радикальная толерантность, доведенная до абсурда и идиотизма, однополые браки, издевательства над христианскими заповедями и чувствами истинно верующих… Не за это ли налетело пламя чудовищного пожара и явилось миру заревом над погибающим в нем Нотр-Дам де Пари? Не всполохи ли это пламени Содома и Гоморры? Не знак ли это?" - размышляет артист в соцсети.

Напомним, сильный пожар накануне уничтожил купол и кровлю 900-летнего храма. По предварительной версии, причиной возгорания могли стать реставрационные работы, проводившиеся в соборе.