16 Апреля 2019
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Всполохи пламени Содома и Гоморры? Бард Новиков высказал мнение о пожаре в Нотр-Дам де Пари

Бард и худрук екатеринбургского Театра эстрады Александр Новиков высказался в Facebook о пожаре в Соборе Парижской богоматери. По его мнению, пожар может быть "знаком".
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"Радикальная толерантность, доведенная до абсурда и идиотизма, однополые браки, издевательства над христианскими заповедями и чувствами истинно верующих… Не за это ли налетело пламя чудовищного пожара и явилось миру заревом над погибающим в нем Нотр-Дам де Пари? Не всполохи ли это пламени Содома и Гоморры? Не знак ли это?" - размышляет артист в соцсети.

пожар в соборе Парижской Богоматери(2019)|Фото: Benoit Tessier / Reuters

Напомним, сильный пожар накануне уничтожил купол и кровлю 900-летнего храма. По предварительной версии, причиной возгорания могли стать реставрационные работы, проводившиеся в соборе.

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Всполохи пламени Содома и Гоморры? Бард Новиков высказал мнение о пожаре в Нотр-Дам де Пари

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Теги: оскорбление чувств верующих, нотр-дам де пари, собор парижской богоматери, пожар, александр новиков



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