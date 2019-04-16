Двум фигурантам дела о гибели девяти рабочих в шахте Соликамска продлён арест

Продлён арест двум фигурантам дела о смертельном пожаре в шахте Соликамска, сообщили Накануне.RU в Ленинском райсуде Перми.

Напомним, вечером 22 декабря 2018 г. произошло возгорание в строящемся стволе №4. Сотрудники подрядной организации ФГУП УС-30 не смогли выбраться из задымленной шахты. Спасатели предприняли шесть безуспешных попыток добраться до работников. Во время седьмой попытки нашли тела девяти погибших. По факту ЧП возбуждено дело, арестованы горный мастер Игорь Чукаев, начальник участка №5 объекта шахтостроительного комплекса Максим Канищев, начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Андрей Артюхин, горный мастер Андрей Купряшкин и инженер по охране труда I категории в компании "УС-30" Святослав Седов.

Сегодня срок содержания под стражей Канищева и Купряшкина продлили до 22 июня. Аналогичное заседание по Седову начнётся в 11.00 17 апреля, по Артюхину – в 15.00 18 апреля, по Чукаеву пока дата не определена.