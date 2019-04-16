Свердловский арбитражный суд признал компанию депутата Серебренникова банкротом

Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом ООО "Группа компаний "Радуга", владельцем которой является депутат ЗакСО Александр Серебренников. Как сообщается в картотеке дел, в отношении компании открыто конкурсное производство, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Ранее суд наложил арест на недвижимое имущество депутата.

"Принятая судом обеспечительная мера предусмотрена лишь как временная мера, максимальный период действия которой ограничен рассмотрением обособленного спора о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности", - сообщается на сайте суда.

Добавим, что иск о банкротстве компании депутата подал совладелец "Атриум Палас Отеля" Владимир Титов.