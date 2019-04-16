Назначен новый председатель Свердловского областного суда

Назначен председатель Свердловского областного суда.

Как сообщили Накануне.RU в облсуде, указом президента РФ от 15 апреля 2019 года на должность назначен Владимир Дмитриев. Ранее он работал заместителем председателя областного суда, а после ухода председателя Александра Дементьева в почетную отставку исполнял обязанности руководителя.

Владимир Дмитриев родился 13 апреля 1972 года в Свердловске. В 1994 году окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности "Правоведение". До судебной деятельности в период с 1994 по 2000 годы работал преподавателем, старшим преподавателем на кафедре гражданско-правовых дисциплин Уральского юридического института МВД России.

С ноября 2000 по декабрь 2004 года работал судьей Железнодорожного районного суда Екатеринбурга. С 1 декабря 2004 года был судьей Свердловского областного суда, 29 декабря 2011 года назначен заместителем председателя областного суда, а в 2018 году переназначен на новый срок.

В 2018 году решением Высшей квалификационной коллегии судей РФ ему присвоен первый квалификационный класс судьи. Является кандидатом юридических наук.

Напомним, прежний председатель Свердловского облсуда Александр Дементьев ушел в отставку в начале апреля.