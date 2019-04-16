Тюмень закупила новые "умные" автобусы: "Будет, как в Мюнхене"

На транспортные линии Тюмени вышли новые модернизированные автобусы отечественного производства ЛИАЗ-5282. Новинку уже показали городским депутатам, передает корреспондент Накануне.RU, который также проинспектировал машины.

Как пояснили тюменские транспортники, с виду это та же модель автобусов, которые уже ходят на улицах города, однако партия из 42 единиц имеет ряд существенных новшеств.

Помимо кондиционеров, в новых автобусах появились автономные приемники банковских и социальных карт для самостоятельной оплаты проезда.

А главной "фишкой" стало появление гнезд для зарядки электронных гаджетов в виде usb-разъемов.

Кроме этого, изменили и дизайн-код салона автобуса. "Это не просто выбор цвета, но и формы и философии, — рассказали авторы проекта. — Это не просто качество обслуживания, а привлечение населения к транспорту как таковому".

Отмечается, что новые автобусы закуплены в рамках проекта "умный город". По словам замглавы Тюмени Максима Афанасьева, транспортная политика нацелена на использование транспорта 52% населения.

"Это, как в Мюнхене: улучшение за счёт комфорта, выделенных полос, качественного обслуживания и времени доставки к конечному пункту", - пояснили чиновники.

Отметим, что один такой автобус обошёлся городу в 11,7 млн руб.