16 Апреля 2019
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Происшествия Свердловская область

В Екатеринбурге снова будут ремонтировать главную улицу Вторчермета

В Екатеринбурге снова будут ремонтировать главный путепровод района Вторчермет: Московскую - Патриса Лумумбы - Зенитчиков - II Новосибирскую. Улица, состоящая из нескольких, переходящих одна в другую, связывает крупные микрорайоны Солнечный, Совхоз, Вторчермет с центром города. Трасса становится головной болью для местных жителей ежегодно начиная с весны - именно тут военные отрабатывают тренировки техники для парада, а затем перекрывают ее для перегона колонны на площадь 1905 года. Затем в дело вступают дорожные рабочие - дорога по фрагментам перекрывается едва ли не каждое лето. Масштабный ремонт прошлого года блокировал район на весь сезон.

В этом году планируются работы на участке II Новосибирской от Палисадной до Окружной и на Патриса Лумумбы от Братской до Рижского. Закроют также улицу Зенитчиков от Братской до Палисадной. Любопытно, что эти участки - от Военной до Палисадной, уже капитально ремонтировали в минувшие несколько лет. Материалы от МКУ "Управление капитального строительства города Екатеринбурга" размещены на портале закупок.

(2019)|Фото: Накануне.RU

 

 

 

 

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В Екатеринбурге снова будут ремонтировать главную улицу Вторчермета

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Теги: вторчермет, ремонт дороги



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