В московском метро ограничили движение на красной ветке из-за подтопления

На восточном участке Сокольнической линии московского метро ограничена скорость движения поездов. Это произошло из-за проблем с узлом водоснабжения, не принадлежащем метрополитену, говорится в твиттере подземки.

На восточном участке Сокольнической линии (1) ограничена скорость движения поездов из-за проблем с узлом водоснабжения, не принадлежащем метрополитену. Возможна остановка движения в ближайшее время. — Московское метро (@MetroOperativno) 16 апреля 2019 г.

Отмечается, что в ближайшее время возможна остановка движения. Специалисты работают на месте ЧП.

В январе из-за подтопления было закрыто движение на северном участке Люблинско-Дмитровской линии между станциями "Петровско-Разумовская" и "Селигерская". На данный момент оно восстановлено.

Напомним, 10 января из-за провала грунта в дамбе затопило Тушинский тоннель. Частично было перекрыто движение по Волоколамскому шоссе. В соцсетях назвали случившееся "первым обещанным прорывом".