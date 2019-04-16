"Это стиральная доска". Текслер поручил отремонтировать Копейское шоссе

Врио губернатора Алексей Текслер поручил отремонтировать Копейское шоссе, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующее поручение он дал вице-губернатору Сергею Шалю в ходе своего визита в Копейск.

"Я сюда въезжал по Копейскому шоссе. Это просто стиральная доска, а не дорога. Я Шалю поручение дал, вы тоже подключитесь в части городских дорог. Я поручение давал на выделение дополнительных средств, там небольшой объем, но посмотрите, чтобы люди улучшение увидели", - обратился Текслер к и.о. главе города.

Отдельно он обратился к Шалю.

"По Копейскому шоссе вместе с городом разберитесь, невозможно ездить. Каждый человек вам может сказать тоже самое", - подчеркнул он.