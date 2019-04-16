В Кунгуре коммунисты провели митинг за возвращение прямых выборов мэра

Коммунисты в Кунгуре провели митинг за прямые выборы главы города, сообщили Накануне.RU в пермском крайкоме КПРФ.

Акция протеста состоялась 14 апреля. Как сообщают коммунисты, участниками митинга стали не только партийцы, но и общественники: в настоящий момент против такого подхода к формированию власти в городе подключился ряд общественных организаций.

"Первый секретарь КПРФ в Кунгуре Сергей Рынков призвал граждан и общественные организации к консолидации в решении важных проблем в городе, в том числе и по качественному формированию власти. Среди выступающих были секретарь по организационно-партийной работе МО Екатерина Хазияхметова, депутат Кунгурской городской думы от фракции КПРФ Наталья Гуляева, председатель кунгурского общества "Надежда России" Лариса Задирака", - сообщили в КПРФ.

По итогам митинга была принята резолюция, в которой участники акции потребовали изменений системы избрания главы города на прямые выборы, а действующего главу города Сергея Гордеева отправить в отставку.