В Кунгуре коммунисты провели митинг за возвращение прямых выборов мэра

16 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как проходила КТО в Тюмени

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Приволжский ФО Пермский край

В Кунгуре коммунисты провели митинг за возвращение прямых выборов мэра

Коммунисты в Кунгуре провели митинг за прямые выборы главы города, сообщили Накануне.RU в пермском крайкоме КПРФ.

Акция протеста состоялась 14 апреля. Как сообщают коммунисты, участниками митинга стали не только партийцы, но и общественники: в настоящий момент против такого подхода к формированию власти в городе подключился ряд общественных организаций.

"Первый секретарь КПРФ в Кунгуре Сергей Рынков призвал граждан и общественные организации к консолидации в решении важных проблем в городе, в том числе и по качественному формированию власти. Среди выступающих были секретарь по организационно-партийной работе МО Екатерина Хазияхметова, депутат Кунгурской городской думы от фракции КПРФ Наталья Гуляева, председатель кунгурского общества "Надежда России" Лариса Задирака", - сообщили в КПРФ.

По итогам митинга была принята резолюция, в которой участники акции потребовали изменений системы избрания главы города на прямые выборы, а действующего главу города Сергея Гордеева отправить в отставку.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Кунгуре коммунисты провели митинг за возвращение прямых выборов мэра

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: прямые выборы мэра, митинг, кпрф, глава Кунгура



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 163

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети