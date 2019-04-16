Социологи о росте любви россиян к Сталину: сейчас его воспринимают как "защитника угнетенных"

16 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как проходила КТО в Тюмени

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

Социологи о росте любви россиян к Сталину: сейчас его воспринимают как "защитника угнетенных"

Социологи объяснили рост любви россиян к Иосифу Сталину.
Читайте также:

Напомним, согласно опросу "Левада-центра", 70% жителей России считают, что роль Сталина в истории – положительная. Это стало рекордом за последние годы подобных опросов.

По мнению социологов, такие данные могут быть следствием раскола российского общества и его политизации – для этого состояния характерна радикализация оценок прошлого. Кроме этого, положительный образ Сталина поддерживают государственные медиа.

Исследователи считают, что сейчас вождя воспринимают как "защитника угнетенных" и символ справедливости, противоположный нынешней власти. Отсюда же идет и изменение отношения к сталинским репрессиям: сегодня Сталина воспринимают как "царя, который рубил головы ненавистным боярам", и лишь немногие невиновные попадали под его гнев, пишет Infox.ru.

Напомним, недавно стало известно, что в Новосибирске начинается благоустройство территории под памятник Сталину.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Социологи о росте любви россиян к Сталину: сейчас его воспринимают как "защитника угнетенных"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Сталин, социологи, опрос



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.04.2019 07:50 Мск Положительная оценка роли Сталина в истории поставила рекорд

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 153

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети