Социологи о росте любви россиян к Сталину: сейчас его воспринимают как "защитника угнетенных"

Социологи объяснили рост любви россиян к Иосифу Сталину.

Напомним, согласно опросу "Левада-центра", 70% жителей России считают, что роль Сталина в истории – положительная. Это стало рекордом за последние годы подобных опросов.

По мнению социологов, такие данные могут быть следствием раскола российского общества и его политизации – для этого состояния характерна радикализация оценок прошлого. Кроме этого, положительный образ Сталина поддерживают государственные медиа.

Исследователи считают, что сейчас вождя воспринимают как "защитника угнетенных" и символ справедливости, противоположный нынешней власти. Отсюда же идет и изменение отношения к сталинским репрессиям: сегодня Сталина воспринимают как "царя, который рубил головы ненавистным боярам", и лишь немногие невиновные попадали под его гнев, пишет Infox.ru.

Напомним, недавно стало известно, что в Новосибирске начинается благоустройство территории под памятник Сталину.