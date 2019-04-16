16 Апреля 2019
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Общество Челябинская область

"Мне нужно системное решение". Текслер пообещал решить вопрос с медицинскими кадрами в копейской больнице

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер сегодня инспектирует Копейск, в поездке руководителя региона сопровождает и.о. главы города Андрей Фалейчик, передает корреспондент Накануне.RU.

Знакомство с городом Текслер начал с посещения стройплощадки ФОКа. Строительство объекта уже не ведется 11 лет. В объект было вложено 56 млн руб. Сейчас денег на строительство в бюджете города нет.

При этом Фалейчик рассказал, что в городе нет крытых спортивных комплексов. Дети занимаются спортом в школах или ездят в Челябинск.
Текслер раскритиковал городские власти за бездействие.

копейский ФОК, стройплощадка(2019)|Фото:Накануне.RU

"Почему 11 лет ничего не происходило? Одного такого спортивного объекта будет недостаточно. Давайте посмотрим типовые решения. Есть в области примеры. Типовые решения это оптимальный вариант. Надо принять максимально быстрые решения по спортивному комплексу. Соответствующие поручения дам", - подчеркнул он и предложил руководителю города представить свои решения.

Алексей Текслер(2019)|Фото:Накануне.RU

Фалейчик рассказал, что надо скорректировать проект, минимизировать стоимость, и добиться включения объекта в региональную программу.

После этого они отправились в городскую больницу №1. Врио губернатора осмотрел поликлинику и пообщался с пациентами. Главе области рассказали, что укомплектованность врачами в учреждении составляет только 55%. Молодые специалисты предпочитают оставаться в Челябинске или едут в поселки и районы в рамках программы "Сельский доктор".

Алексей Текслер(2019)|Фото:Накануне.RU

"Не хватает молодых терапевтов, гинекологов, травматологов, анастазиологов, неонатологов в роддом. К нам не приезжают молодые врачи. Мы попали в такую сложную ситуацию", - рассказали Текслеру.

"Дайте предложения по программе. Мне нужно системное решение в этой части, надо с этим работать. Это плохо, что такое 55%? Люди перерабатывают, качество страдает. Это неправильно", - обозначил глава области.

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"Мне нужно системное решение". Текслер пообещал решить вопрос с медицинскими кадрами в копейской больнице

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Теги: Алексей Текслер, Копейск, ФОК, стройплощадка, больница, кадры, медицина



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