16 Апреля 2019
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Работникам Курской АЭС-2 удалось добиться перерасчёта зарплаты и улучшения снабжения

Сварщикам "РосСЭМ", работающим на строительстве первого блока Курской АЭС-2, акцией протеста удалось привлечь внимание руководства Росатома к своим проблемам.
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После сообщения об акции в Курчатов прибыло руководство треста "РосСЭМ" во главе с генеральным директором Дмитрием Рыковым и представители генерального подрядчика ИК "АСЭ". Заказчик строительства - концерн "Росэнергоатом" заявил о том, что в полной мере выполняет свои обязательства перед генподрядчиком, но отметил необходимость анализа и устранения в кратчайшие сроки озвученных в СМИ проблем.

С 13 по 15 апреля на стройплощадке АЭС работала специальная комиссия, проинспектировавшая каак сам объект, так и общежития, в которых живут строители. Были рассмотрены вопросы, связанные оплатой труда, охраной труда, условиями проживания рабочих, а также их обеспечение спецодеждой, инструментами и расходными материалами.В частности планируется наладить разъяснительную работу по вопросам начисления заработной платы и усилить входной контроль партий спецоджды и средств защиты.

Сами рабочие остались довольны результатами акции. Они рассказали, что никто из протестующих не был уволен, начался перерасчёт зарплат за март, а проблемы, связанные со снабжением, постепенно устраняются.

рабочие "РосСЭМ", акция протеста на Курской АЭС-2(2019)|Фото: youtube.com/Курчатов ТВ

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Работникам Курской АЭС-2 удалось добиться перерасчёта зарплаты и улучшения снабжения

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Теги: Курская АЭС, акия протеста, сварщики



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