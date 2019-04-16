16 Апреля 2019
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Происшествия В России За рубежом

Путин предложил направить во Францию лучших российских реставраторов

Президент России Владимир Путин направил телеграмму лидеру Франции Эммануэлю Макрону, в которой выразил сочувствие по поводу трагических последствий пожара в Соборе Парижской Богоматери.

Напомним, первые сообщения о пожаре стали появляться вечером в онедельник. Огонь тушили всю ночь, на данный момент он полностью ликвидирован. Сейчас архитекторы оценивают ущерб.

Путин предложил направить во Францию лучших российских специалистов, имеющих богатый опыт реставрации памятников мирового культурного наследия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Беда, произошедшая этой ночью в Париже, откликнулась болью в сердцах россиян", – подчеркнул глава государства.

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Путин предложил направить во Францию лучших российских реставраторов

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Теги: париж, нотр-дам, владимир путин



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