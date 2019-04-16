В екатеринбурге криминальный авторитет Овчина вышел на свободу "по болезни"

Железнодорожный суд Екатеринбурга отпустил из-под ареста Андрея Овчинникова. Криминальный авторитет, известный в определенных кругах под кличкой Овчина, обвиняется в незаконном хранении оружия и организации похищения человека в составе преступной группы по предварительному сговору. Он освобожден по состоянию здоровья.

Суд выделил дело Овчины в отдельное производство - по той же причине. Дело двух его подельников Алексея Дубового и Владимира Лысенкова продолжит рассматриваться, пока авторитет поправляет здоровье.

Вечерние ведомости отмечают, что из-за болезни Овчинникова заседания уже несколько раз переносились.