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Главный тренер "Каролины" о драке Свечникова с Овечкиным: "Когда видишь такое, становится плохо"

Главный тренер "Каролины" Род Бриндамор высказал мнение о драке хоккеиста его команды Андрея Свечникова с капитаном "Вашингтона" Александром Овечкиным.

Напомним, драка произошла в матче, который "Каролина" выиграла со счетом 5:0. В первом периоде Овечкин и Свечников устроили потасовку и Александр нокаутировал своего оппонента.

Как признался Род Бриндамор после игры, "когда видишь такое, становится плохо, меня до сих пор выворачивает от этого".

"Я слышал, как Овечкин говорил, что наш парень вызвал его на бой, и если это так, это другое дело. Но если вы смотрели видео, Ови дважды нанес удар клюшкой, а Свеч ответил", - цитирует Бриндамора издание "Чемпионат".

По словам специалиста, Свечников после драки "выглядел не очень хорошо".

Напомним, после игры Овечкин заявил, что Свечников сам предложил ему выяснить отношения на кулаках, и выразил надежду, что с ним все в порядке.

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Главный тренер "Каролины" о драке Свечникова с Овечкиным: "Когда видишь такое, становится плохо"

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Теги: Овечкин, Свечников, драка, Каролина



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